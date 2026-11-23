В воскресенье, 22 ноября, завершился 10-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Результаты матчей 10-го тура Бундеслиги:

20 ноября, пятница:

«Бавария» — «Кёльн» — 1:1.

21 ноября, суббота:

«Эльферсберг» — «Фрайбург» — 0:1;

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд — 0:1;

«Байер» — «Падерборн 07» — 4:0;

«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» — 1:0;

«Унион» — «РБ Лейпциг» — 1:5;

«Шальке-04» — «Штутгарт» — 0:0.

22 ноября, воскресенье:

«Аугсбург» — «Майнц» — 3:1;

«Вердер» — «Гамбург» — 4:0.

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает дортмундская «Боруссия». Команда набрала 24 очка за 10 матчей. У «Баварии» со второго места 22 очка. Топ-3 замыкает «Фрайбург», у которого тоже 22 очка.