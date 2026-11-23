В воскресенье, 22 ноября, завершился 11-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 11-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027

20 ноября, пятница:

«Труа» – «Гавр» – 3:1.

21 ноября, суббота:

«Ницца» – «ПСЖ» – 2:3;

«Ланс» – «Тулуза» – 1:1;

«Лилль» – «Лион» – 0:1;

«Монако» – «Осер» – 1:1;

«Страсбург» – «Брест» – 0:1.

22 ноября, воскресенье:

«Париж» – «Анже» – 4:0;

«Лорьян» – «Ренн» – 1:1;

«Марсель» – «Ле-Ман» – 2:3.

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», у которого 26 очков за 11 матчей. Второе место занимает «Париж», набравший 23 очка. В топ-4 также входят «Лилль»