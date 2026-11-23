Комментатор Константин Генич обозначил основные проблемы «Зенита» в сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Есть ощущение, что у «Зенита» проблема с игровой дисциплиной. Не у всех, но у некоторых, когда надо куда-то добежать…

— Ткни пальцем. У кого?

— Во-первых, у Барриоса. Я думаю, что у них основной акцент на зарабатывание очков, доиграть впереди. Как только соперник играет «от себя», у них возникают проблемы, потому что надо добежать, добороться, где-то в подкате выцарапать. Барриос раньше это делал с закрытыми глазами, сейчас не успевает. В обороне у них большие проблемы. Представляешь, сколько они пропускают? Они три матча подряд выигра