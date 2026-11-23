Le Parisien рассказал о ходе переговоров «ПСЖ» с представителями Сафонова о контракте

Издание Le Parisien сообщило, что «ПСЖ» близок к тому, что продлить контрактное соглашение с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

«На этой неделе переговоры с представителями футболиста заметно продвинулись. По нашей информации, стороны близки к соглашению о продлении контракта», — говорится на сайте.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Во французский клуб он перебрался из «Краснодара». В текущем сезоне россиянин принял участие во всех 17 матчах клуба без замен, в которых пропустил 19 голов и четыре матча отыграл «на ноль».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует продлить контракт с Сафоновым до 2032 года. Действующее соглашение вратаря с парижс