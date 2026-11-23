«Родина» была сильнее». Мор — о победе «Локомотива» в дерби после назначения Овчинникова

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался относительно итогов матча 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Локомотив» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Родину».

«Родина» была сильнее «Локомотива». В следующий раз команде Сергея Овчинникова может не повезти. В моменту с единственным голом было много брака и сумбура», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров «Родина» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 12 очками. «Локомотив» поднялся на 13-ю строчку. В активе железнодоро