«С этими ошибками чемпионом не станешь». Радимов — о потере очков «Спартака» с «Динамо» Мх

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ничью между махачкалинским «Динамо» и «Спартаком» (1:1) в матче 15-го тура Альфа-Банк РПЛ. Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«Спартак» оказался не готов к матчу. Им нужно было не останавливаться и добивать соперника. Так было с «Рубином», «Зенитом», «Локомотивом». Они вели 1:0, но играли с успокоением. Думали, что минимального преимущества хватит. «Динамо» показало хороший футбол. У «Спартака» на результат влияют мелкие детали — кто‑то не добежал, например. С этими ошибками чемпионом не станешь», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 15 матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» зара