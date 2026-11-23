«Всё было немного странно». Горецка — об отношении Нагельсмана к нему на ЧМ-2026

Полузащитник «Астон Виллы» Леон Горецка высказался о своей роли в сборной Германии на чемпионате мира — 2026. Футболист признался, что не ожидал такого отношения со стороны бывшего главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана.

«Если посмотреть на мою ситуацию, всё было немного странно. За год до чемпионата мира я, кажется, сыграл в каждом матче, а на самом турнире ни разу не вышел в стартовом составе», — сказал Горецка в интервью BBC.

На ЧМ-2026 Леон трижды появлялся на поле: два раза — на групповом этапе, а также во втором тайме матча 1/16 финала с Парагваем. Сборная Германии вылетела после поражения в серии пенальти.