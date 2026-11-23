Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре в обороне «Спартака» и подверг критике вратаря команды Илью Помазуна в матче 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с махачкалинским «Динамо» (1:1). Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«На 88‑й минуте спартаковцы обязаны были доигрывать. Одни дали ввести аут, другие дали подать. И к Помазуну есть вопросы. Вратарь высокого уровня рявкнул бы на Умярова и Денисова так, что они Лесового бы и близко в штрафную не подпустили. Понятно, что устали, но это муж