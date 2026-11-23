Мадридский «Реал» поздравил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с победой на Итоговом турнире ATP — 2026. Обращение к спортсмену клуб опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Поздравляем, дорогой Карлос Алькарас, с заслуженным первым титулом на Итоговом турнире ATP! Это большая радость для испанского тенниса и всех болельщиков «Реала», которые всегда тебя поддерживают. Поздравляем!» — говорится в сообщении.

Алькарас стал победителем турнира, обыграв в финале немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Для испанца этот титул стал первым на Итоговом турнире ATP в карьере.