Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался относительно нового наставника «Локомотива» Сергея Овчинникова после матча 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором красно-зелёные с минимальным счётом 1:0 переиграли «Родину».

«У Овчинникова долгий простой без работы? А у Кузьмина вообще опыта нет. Разве стало хуже в «Рубине» с ним? Мы просто штампы какие‑то ставим. Овчинников работал в РФС, где учил специалистов методике и прочему. У него есть харизма. Если его даже Комличенко боится и бегает. Для меня это правильная история — назначили человека, который знает «Локомотив». Но с