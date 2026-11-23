Чемпион мира 1990 года и бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал высказывания руководителей мюнхенского клуба о будущем Джамала Мусиалы. Он считает, что сторонам необходимо провести переговоры.

«На этой неделе я уже был немного шокирован. Всё началось с Ули Хёнеса, затем высказался Ян-Кристиан Дрезен, а вчера самые чёткие слова подобрал Карл-Хайнц Румменигге. Я действительно очень уважаю Карл-Хайнца. Знаю его больше 30 лет. Это замечательный человек. Но, конечно, он сознательно подобрал эти слова.

Мы два года хвалили «Баварию» за то, что она является большой семьёй с крепкими внутренними связями. В том числе благодаря этому клуб добивался таких результатов. Почему бы им обоим не сесть вместе в тихом кабинете и не решить этот вопрос без публичных заявлений — между представителями Джамала Мусиалы и «Баварии»?

Со стороны Мусиалы мы вообще ничего не слышим. Его представители ещё не проводили переговоров с «Баварией». Клуб пока сам не вышел на связь с представителями игрока. Думаю, сейчас это необходимо сделать, пока ситуация не продолжила развиваться в том же духе в ближайшие дни и недели. Ведь больше всех страдает Джамал Мусиала! Именно на него оказывается давление, именно от него ждут результатов, особенно учитывая большое количество травмированных игроков в клубе. Общайтесь друг с другом, найдите решение!» — приводит слова Маттеуса издание Sky Sport Germany.