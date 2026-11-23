«За первый круг — многовато». Шнякин — об умении «Динамо» играть в меньшинстве

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался относительно итогов матча 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Краснодар» в гостях сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Немного про характер и собранность «Динамо» (да, сегодня ещё и фарт был):

— играли в меньшинстве со «Спартаком», «Факелом» (потом 10 vs 10), «Краснодаром»;

— ни разу в этих матчах «Динамо» не проиграло, набрав семь очков.

С другой стороны, четыре красные карточки за первый круг — многовато», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

После 15 матчей «Динамо» набрало 32 очка и вышло на первое место в турнирной таблице. У «Краснодара» 27 очков, команда занимает четвёрту