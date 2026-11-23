Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил уверенность, что нынешний сезон может стать успешным для каталонского клуба. Об этом он рассказал во время поездки в Нью-Йорк на третий мемориал Йохана Круиффа.

«Этот год должен стать годом «Барселоны». Это понимают тренер, его штаб, физиотерапевты. Но самое главное, что это понимает команда, сами игроки. Каждый год мы усиливали состав. В этом сезоне к нам вернулись футболисты, которые повысили конкуренцию. У нас есть игроки, способные выступать на двух или трёх позициях. Сейчас мы сосредоточены на своих целях», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.