Форвард «Баварии» Луис Диас рассказал о своём состоянии и ответил, когда будет готов вернуться на поле. Ранее, помимо колумбийца, из-за повреждений выбыли пять игроков группы атаки мюнхенцев: Исмаэль Сайбари, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Майкл Олисе и Гарри Кейн.

«Чувствую себя очень хорошо. Думаю, скоро снова буду играть. Будет ли это уже в следующем матче, ещё не знаю. Рад снова быть в распоряжении команды. Я не могу дождаться, чтобы снова сыграть», — приводит слова Диаса журналист Sky Germany Керри Хау в соцсети X.

За две с половиной недели, с 25 ноября по 13 декабря, «Бавария» проведёт шесть матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов УЕФА. Команда сыграет с «Лиллем», «Гамбургом», «Гертой», «Падерборном», «Славией» и «Хоффенхаймом».