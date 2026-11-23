Сегодня, 23 ноября, состоится один матч 18-го тура Лиги Pari (Первой лиги) сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание встреч Первой лиги на 23 ноября (время московское):

17:00. «Челябинск» — «Ленинградец».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 49 очков после 17 туров. В активе «Урала» под руководством Сергея Юрана 37 очков, клуб располагается на втором месте. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо» (35 очков). На последних местах в турнирной таблице «Енисей» (17 очков), нижнекамский «Нефтехимик» (14) и ивановский «Текстильщик» (12).