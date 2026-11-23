Transfermarkt назвал топ-10 самых посещаемых команд мира. «Интер» — второй, «Реал» — пятый

Немецкий портал Transfermarkt опубликовал рейтинг команд по средней посещаемости домашних матчей в текущем сезоне. По данным источника, первое место занимает дортмундская «Боруссия», игры которой вживую смотрят 81 365 человек.

На второй строчке располагается миланский «Интер» со средней посещаемостью 75 214 болельщиков. Тройку лидеров замыкает мюнхенская «Бавария», на которую приходят по 75 000 зрителей.

Топ-10 команд мира по средней посещаемости в сезоне-2026/2027:

1. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 81 365 зрителей.

2. «Интер» (Италия) — 75 214.

3. «Бавария» (Германия) — 75 000.

4. «Милан» (Италия) — 74 545.

5. «Реал» Мадрид (Испания) — 73 614.

6. «Манчестер Юнайтед» (Италия) — 72 395.

7. «Атлетико» Мадрид (Испания) — 66 268.

8. «Рома» (Италия) — 65 728.

9. «Фламенго» (Бразилия) — 64 711.

10. «Бетис» (Испания) — 63 309.