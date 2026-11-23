Инсайдер Фабрицио Романо назвал игрока, с которым мадридский «Реал» собирается продлить контракт. Ранее соглашения со «сливочными» продлили вратарь Тибо Крутуа, а также полузащитники Орельен Тчуамени и Арда Гюлер. По данным источника, следующим новый договор с клубом подпишет уругваец Федерико Вальверде.

«Феде Вальверде подпишет новый контракт с «Реалом», рассчитанный до июня 2031 года. Всё готово», — написал Романо в соцсети X.

Вальверде выступает за «Реал» с лета 2016 года. Полузащитник присоединился к молодёжной команде мадридцев после трансфера из уругвайского «Пеньяроля». Сезон-2017/2018 он провёл на правах аренды в «Депортиво».