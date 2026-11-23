Накануне состоялся матч 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московские «Родина» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой (Люберцы). Железнодорожники одержали победу со счётом 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Локомотива» в VK.

Единственный гол забил нападающий «Локомотива» Андрей Мостовой на восьмой минуте.

Эта игра — первая под руководством Сергея Овчинникова, который сменил на посту Михаила Галактионова.

После 15 туров «Родина» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 12 очками. «Локомотив» поднялся на 13-ю строчку. В активе железнодорожников 14 набранных очков.