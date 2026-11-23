Испанская «Барселона» проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» и сборной Португалии Нуну Мендешу. Как сообщает издание El Nacional, сине-гранатовые планировали в ближайшее время начать переговоры с футболистом, чтобы убедить его сменить обстановку — вплоть до того, чтобы он настоял на трансфере.

По данным источника, каталонцы хотели сделать предложение Мендешу до того, как он подпишет новый контракт с парижанами. Это вынудило главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике вмешаться в ситуацию и призвать президента клуба Нассера Аль-Хелаифи действовать оперативно.

Сообщается, что «ПСЖ» планирует предложить Мендешу «астрономическую» зарплату, чтобы португалец отбросил любые мысли о переходе в «Барселону». По информации издания, в случае подписания нового контракта 24-летний латераль будет зарабатывать в Париже € 20 млн за сезон.