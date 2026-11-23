Футбольный клуб Ла Лиги «Барселона» поздравил 33-летнего прославленного испанского мотогонщика Марка Маркеса, выступающего за команду «Дукати», с восьмым чемпионством в серии MotoGP, которое он выиграл досрочно в сезоне-2026 на Гран-при Португалии.

Фото: x.com/FCBarcelona

В «Барселоне» подарили Маркесу именное джерси с 10-м номером.

«Идеальная десятка! Поздравляем с десятым чемпионским титулом, Марк! Легенды не знают границ!» — говорится в сообщении команды.

Марк превзошёл по количеству чемпионств в главной серии мотогонок легендарного итальянского гонщика Валентино Росси, с которым до Гран-при Португалии у него было по семь титулов. Теперь Маркес делит рекорд по этому показателю с итальянцем Джакомо Агостини. Также у Маркеса есть по чемпионству в таких классах, как 125cc и Moto2, что и приносит в сумме 10 титулов.