Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов объяснил, почему на пост исполняющего обязанности главного тренера железнодорожников был назначен Сергей Овчинников. Он назвал несколько причин выбора специалиста.

«Во-первых, Сергей Иванович работал внутри клуба. Это человек с большим опытом и большой историей в клубе. Он имел и имеет очень большую поддержку от руководства. Также Сергей Иванович очень харизматичный человек с тренерским опытом. Здесь не должно быть вопросов, почему выбор в его пользу. Нужно было добавить команде тех качеств, которые он добавил», — сказал Акавов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.