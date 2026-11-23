Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение «красных дьяволов» от «Ливерпуля» (0:4) в 11-м туре английской Премьер-лиги. Матч стал первым в клубе для нового главного тренера Маурисио Почеттино.

«Халатность заключается в том, что в трансферное окно не были приглашены защитники — ведь мы наблюдаем эту картину уже два-три года. В четвёрке защитников каждый занят только своей зоной, они просто напуганы. Когда мы увидели состав, были очень удивлены. Я был уверен, что «Манчестер Юнайтед» не победит; я ожидал, что они пропустят много голов и допустят массу ошибок.

Возможно, выбор игроков на скамейке запасных тоже не впечатляет, но ситуация выглядит просто отчаянной — наблюдать за их игрой уже утомительно. У Маурисио Почеттино небогатый выбор, но решение выпустить де Лигта мне непонятно. Поскольку я сам пропустил год из-за травмы, могу сказать, что вернуться в игру в таких условиях крайне сложно. Я не говорю, что это невозможно, но центральному защитнику бывает трудно сориентироваться на поле… Вспомните матч с «Комо» — он там выглядел совершенно потерянным.

Такое ощущение, будто человек просто не понимает, что происходит вокруг. Когда я возвращался в игру в 32 года — а у меня, безусловно, было больше опыта, — мне тоже было непросто. Я был очень удивлён, что он вышел на поле, хотя, надо признать, остальные игроки тоже выглядели не лучшим образом. Задаёшься вопросом, насколько ещё хуже может стать ситуация, но хуже, чем сейчас, не было уже 54 года», — приводит слова Невилла Sky Sports.