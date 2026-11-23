Пальцев: кто говорит о короткой лавке «Краснодара»? Кроме Бубнова, не знаю экспертов

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев не согласился с мнением, что короткая обойма футболистов мешает клубу добиваться положительных результатов на постоянной основе.

— Разные эксперты говорят, что спад «Краснодара» связан с короткой скамейкой.

— Какие эксперты? Я, кроме Бубнова, других не знаю (улыбается).

— Многие связывают с тем фактом, что «Краснодар» не смог взять чемпионство и Кубок в прошлом сезоне.

— Ничего страшного. Когда взяли чемпионство, у нас тоже не было скамейки. Но взяли же трофей? Взяли. А чего же вы (СМИ. — Прим. «Чемпионата») тогда про короткую скамейку ничего не говорили? В прошлом сезоне не получилось, не фартануло, — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.