Хавбек «Динамо» Тимофей Маринкин ответил на вопрос об игре в красной форме сборной России. Ранее футболист рассказывал, что в его семье красный и белый цвета под запретом. Речь шла о клубных цветах принципиального соперника — «Спартака». Однако форма сборной России выполнена в аналогичных оттенках.

– Ты недавно вернулся со сборов молодёжной сборной. Расскажи, как себя чувствуешь после поездки в Турцию и как она прошла?

– Поездка выдалась интересной со своей спецификой, потому что долго не могли вылететь из Москвы в Стамбул. Благо долетели хорошо, успели потренироваться и потом одержали две победы, чему мы очень рады.

– У тебя в семье красный цвет под запретом. Каково игралось в красной форме национальной команды?

– Тут всё-таки надо разделять понятия: одно дело — красный цвет в гардеробе, а другое — когда защищаешь честь своей страны и испытываешь гордость, надевая форму сборной, какого бы цвета она ни была, — цитирует Маринкина сайт «Динамо».