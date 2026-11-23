«С такой обороной вы вылетите из лиги». Невилл — о защитниках «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался об обороне «красных дьяволов» после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:4) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

«Несколько недель назад, во время игры с «Фулхэмом», я сказал, что это были худшие 30-40 минут, которые я видел в своей жизни. Тогда многие посчитали, что я, возможно, перегнул палку, но правда в том, что «Манчестер Юнайтед» сейчас находится в худшем состоянии за долгие годы. Худшая оборона в Европе, предпоследнее место в лиге — никогда ещё они не начинали сезон настолько плохо.

С «Ливерпулем» я бы выпустил в стартовом составе Гар