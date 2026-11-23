Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин возмутился тем, что болельщики «красных дьяволов» аплодировали игрокам своей команды после разгромного поражения в 11-м туре английской Премьер-лиги от «Ливерпуля» (0:4) на стадионе «Энфилд».

«Разве команды никогда раньше не добивались результата, играя вдесятером? Это вполне возможно. Вы хотите сказать, что «Манчестер Юнайтед» не мог сыграть лучше, при этом все твердят, что результат «не так уж и плох