Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил первую победу «Локомотива» под руководством Сергея Овчинникова. В матче 15-го тура Альфа-Банк РПЛ железнодорожники обыграли «Родину» (1:0).

«Самое важное в этой игре — это победа. Потому что «Локомотив» и «Родина» борются за выживание. Три очка важны для клубов и болельщиков, чтобы выйти из зоны стыковых матчей. Сама игра была равной. Могли выиграть как одни, так и другие. Какое-то преимущество во владении мячом и побольше моментов было у «Родины». Но «Локомотив» хорошо сыграл в обороне. У команды была большая самоотдача, это можно отметить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.