Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о лидерстве бело-голубых в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам 15 туров. «Динамо» завершило первый круг на первом месте, набрав 32 очка. У ближайшего преследователя москвичей — «Зенита» — 31 очко в активе. Замыкает тройку лидеров «Спартак» (30 очков).

«Конечно, хочется большего, но в начале чемпионата у нас вообще было одно очко. Сейчас на первом месте. Не оглядываемся назад — идём только вперёд. Сыграна только половина чемпионата. Вся развязка впереди», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.