Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга удалить защитника «Динамо» Максима Осипенко на 44-й минуте матча 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Игра «Динамо» и «Краснодара» была мощной. Явно было видно, что играли одни из лидеров нашего чемпионата. Был полный стадион. Матч получился очень интересным. На мой взгляд, вмешательство судьи в эпизоде с удалением Осипенко в какой-то мере поломало игру. Наверное, могла быть жёлтая карточка. А красной не было, потому что до ворот было очень-очень далеко. И по диагонали Осипенко догонял Кордобу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 32