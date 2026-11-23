Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Сергей Овчинников раскрыл детали своего назначения на тренерский мостик железнодорожников.

— Как происходило ваше назначение? Какие задачи стоят перед вами до зимнего перерыва?

— Как это выглядело: вызвал Борис Борисович [Ротенберг] и сказал, что надо помочь клубу в трудный момент. Как я понимаю, кандидатов не было на назначение — немногие горели желанием возглавить команду именно на эти четыре игры. Так как клуб для меня не чужой, и я работник системы «Локомотива» — являюсь директором академии, было бы правильно закрыть эту позицию. Это ещё раз показывает, что выстроенная система вертикали, которая есть в «Локомотиве», работает. Думаю, что нам удастся поправить положение. В любом случае надо быть скромным и просто продолжать работать, — цитирует Овчинникова сайт «Локомотива».