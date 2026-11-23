Ислам Махачев: во времена «Анжи» я не мог достать билеты на футбол

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сравнил посещаемость футбольных матчей махачкалинского «Динамо» с той, которая была в Дагестане во времена «Анжи». В воскресенье, 22 ноября, боец посетил домашний матч бело-голубых со «Спартаком» (1:1) в 15-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Застал ли ты времена «Анжи», ходил тогда на футбол?

— Я тогда билеты не мог достать (улыбается).

— На матче со «Спартаком» было 6 тыс. болельщиков. Не грустно видеть такую посещаемость?

— Думаю, после «Анжи» людям сложно собраться и пойти на футбол. Я стараюсь призывать. Когда бываю здесь, стараюсь сам посещать матчи. И вообще всем говорю: почему бы с детьми в выходные не прийти посмотреть футбол? 100% лучше 90 минут поболеть за родную команду, чем дома или в телефонах сидеть, — сказал Махачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.