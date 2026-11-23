Овчинников ответил на вопрос, могут ли его утвердить на посту главного тренера «Локо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Сергей Овчинников ответил на вопрос, может ли он остаться наставником железнодорожников на постоянной основе.

— Есть ли вариант, при котором вы останетесь на этом посту?

— Я не знаю, потому что это решение руководства клуба и высшего руководства РЖД. Должно совпасть много определённых обстоятельств. У меня на этот вопрос нет ответа, — приводит слова Овчинникова официальный сайт «Локомотива».

После 15 матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны.