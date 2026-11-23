Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Сергей Овчинников ответил на вопрос, может ли он остаться наставником железнодорожников на постоянной основе.
— Есть ли вариант, при котором вы останетесь на этом посту?
— Я не знаю, потому что это решение руководства клуба и высшего руководства РЖД. Должно совпасть много определённых обстоятельств. У меня на этот вопрос нет ответа, — приводит слова Овчинникова официальный сайт «Локомотива».
После 15 матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны.