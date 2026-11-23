Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска совершенно точно сохранит свой пост до конца сезона-2026/2027 вне зависимости от результатов. Об этом сообщает издание The Touchline в соцсети X. Решение не пересматривать контракт специалиста до следующего лета было принято ещё перед стартом сезона.

По данным источника, «Манчестер Сити» хочет избежать череды смен тренеров, как в «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сообщается, что терпеливое отношение «Арсенала» к испанцу Микелю Артете в трудные первые сезоны стало для «Сити» примером того, что может произойти, если дать тренеру время на раскачку без давления сверху.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 11 туров. В активе команды 22 набранных очка. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть очков. В четырёх последних турах АПЛ у «горожан» ничья и три поражения.