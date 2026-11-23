Ямаль не полетит в Азербайджан на матч с «Сабахом» – испанцу предоставят отдых

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не поможет своей команде в ближайшем матче Лиги чемпионов с азербайджанским «Сабахом». Об этом официально сообщила пресс-служба сине-гранатовых. У футболиста есть лёгкий дискомфорт в правой ноге, поэтому каталонский клуб решил предоставить ему отдых во избежание травмы. Матч «Сабах» — «Барселона» пройдёт 25 ноября в Азербайджане.

«Игрок основного состава Ламин Ямаль испытывает лёгкий дискомфорт в правой лодыжке. В качестве меры предосторожности он пропустит матч против «Сабаха», как ожидается, игрок сможет принять участие в матче с «Депортиво» в следую