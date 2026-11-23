Известный отечественный тренер Юрий Сёмин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Динамо» Махачкала. Игра 15-го тура Альфа-Банк РПЛ завершилась со счётом 1:1.

«Не удивила ничья «Спартака» в матче с «Динамо» Махачкала. Потому что сейчас нет большой разницы между лидерами и командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Также не удивил и «Ахмат» в матче с ЦСКА. Те команды, которые находятся внизу, работают с максимальной самоотдачей на футбольном поле и боятся оказаться в зоне вылета. И иной раз не мастерство определяет конечный результат, а самоотдача, внимание к микроэпизодам и так далее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.