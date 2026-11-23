Сёмин похвалил и. о. главного тренера «Рубина» Олега Кузьмина за победу над «Зенитом»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу «Рубина» в матче 15-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Рубин» был хорош в физическом плане в матче с «Зенитом». Команда предложила свои козыри сопернику. У «Зенита» большие и важные козыри — это игроки высокой квалификации, они очень техничные. А у «Рубина» свои козыри — хорошая физическая готовность, борьба на каждом участке поля и прессинг во время развития атак у «Зенита». «Рубин» хватило ровно на тайм такой работы.

И молодец Олег Кузьмин, который вовремя сделал замены. Когда «Рубин» первые 15-20 минут второго тайма явно уже не ус