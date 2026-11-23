Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027.
24 ноября (вторник)
«Акрон» – ЦСКА: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Максим Белокур, Егор Болховитин; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Мацюра.
«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Данил Набока, помощники судьи – Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Эдуард Малый.
25 ноября (среда)
«Динамо» Махачкала – «Балтика»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Маликов; резервный судья – Артур Сагдиев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Александр Богданов, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Михаил Плиско; инспектор – Александр Гвардис.
«Рубин» – «Родина»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Туркин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Ефим Рубцов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владислав Харитонов, помощники судьи – Андрей Филипкин, Александр Павлов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.
26 ноября (четверг)
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Варанцо Петросян, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данила Цурков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Олег Гусаков; инспектор – Игорь Писанко.
«Динамо» Москва – «Факел»: судья –