Бывший полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера казанцев Олега Кузьмина. Под его руководством команда набрала девять очков в трёх турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 15-м туре клуб из столицы Татарстана переиграл «Зенит» (3:1).

«Хочу ещё раз поздравить Олега Кузьмина — я его и лично поздравлял. Но во время матча «Рубина» и «Зенита» мне было сложно, потому что с одной стороны был Олег, а с другой — Сергей Богданович, с которым мы тоже многое прошли.

Очень рад, когда люди, с которыми я играл и дружу, становятся тренерами и добиваются результатов. Понятное дело, что говорить о тренерской работе Кузьмина корректнее будет н