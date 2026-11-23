Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит победителя Кубка африканских наций во вторник, 24 ноября. Об этом сообщает издание Sky Sports в соцсети X. Матч за титул состоялся 18 января текущего года. В нём встречались сборные Сенегала и Марокко.

На 90+9-й минуте финала судья Жан-Жак Нгамбо Ндала назначил пенальти в пользу Марокко. В знак протеста футболисты сборной Сенегала покинули поле. Пауза длилась более 15 минут. Позже капитан сенегальцев Садио Мане уговорил партнёров вернуться на поле.

Вингер Марокко Браим Диас не реализовал пенальти на 90+23-й минуте, пробив «паненкой» в руки вратарю Эдуару Менди. Единственный мяч в игре в дополнительное время забил хавбек сенегальцев Пап Гейе. В марте Апелляционный комитет КАФ присудил Сенегалу техническое поражение (0:3), титул передали Марокко.