Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов высказался по итогам матча 15-го тура Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Как удалось вытащить удар от Жедсона [Фернандеша] с рикошетом?

— Я просто реагировал на первый удар. Получилось так, что пошёл рикошет. У меня получилось быстро сгруппироваться и сыграть в дальний угол. Хорошо, что выручил. Но вся команда, как вы видите, играла, выкладывалась. Появилось желание побеждать. После победы над «Балтикой» ребята ещё больше хотят выигрывать. И это очень здорово!

— Что скажешь о пропущенном мяче от Зобнина?

— Я просто не увидел момент удара. Ещё передо мной было два-три человека, если не ошибаюсь. Мяч вылетел в последний момент. Но самое главное, что в другом моменте среагировал как надо, — сказал Магомедов