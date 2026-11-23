Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об упущенном шансе красно-белых вырваться на первое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ после 15-го тура.

— Каждый раз вызывает удивление, когда прямые конкуренты «Спартака» теряют очки, но «Спартак» потом теряет их следом. Чем это можно объяснить?

— Мы проговаривали это. Понимали всё прекрасно. Играли последними из этой пятёрки. Но, к сожалению, детали и какие-то определённые моменты нам мешают шагнуть ещё на ступень выше. Будем работать, будем разбирать. Следующий тур — новая возможность. У всех наших конкурентов сложные матчи, как и у нас. Будем исправляться и стараться в следующем матче сделать этот шаг выше в турнирной таблице, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.