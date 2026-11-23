«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» присматриваются к центральному защитнику «Аль-Насра» Мохамеду Симакану. Как сообщает издание Caught Offside, английские клубы проявляют интерес к 26-летнему французу, который может сыграть и в центре обороны, и на правом фланге.

По данным источника, официальных предложений или предварительных переговоров пока не было, а «Аль-Наср» не хочет расставаться с игроком. Сообщается, что у саудовского клуба будет сильная позиция в переговорах из-за долгосрочного контракта с игроком.

Симакан перебрался в «Аль-Наср» из немецкого «РБ Лейпциг» летом прошлого года. По информации издания, за французом также продолжают следить «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».