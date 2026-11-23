Французский «ПСЖ» составил шорт-лист из вингеров на январь после серьёзных травм игроков группы атаки Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ. Как сообщает издание RMC Sport, клуб уже наметил подходящие кандидатуры на случай, если возникнет необходимость усилить состав.

По данным источника, решение о выходе на январский трансферный рынок будет зависеть от игры команды в семи заключительных матчах перед зимней паузой. По итогам этого отрезка руководство сможет оценить, достаточно ли у команды внутренних резервов или необходимо усиление.

Сообщается, что травма Кварацхелии уже заставила парижан внимательнее присмотреться к рынку вингеров, хотя эта позиция и не была приоритетной. А повреждение Дуэ лишь усилило это внимание. Руководство теперь ещё более пристально следит за доступными вариантами, однако окончательного решения, стоит ли переходить к активным действиям, пока не принято.