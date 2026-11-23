«ПСЖ» представил третью форму на сезон, переосмыслив один из визуальных символов клуба

«ПСЖ» представил новую третью форму на сезон-2026/2027. В её дизайне один из самых узнаваемых визуальных символов клуба переосмыслен с помощью совершенно новой цветовой палитры. Вместе с формой была выпущена коллекция в стиле лайфстайл.

Фото: ФК «ПСЖ»

«На футболке присутствует деликатный эффект «тай-дай» в различных оттенках зелёного. В центре расположен ряд тонких вертикальных полос зелёного, красного и фиолетового цветов — это новая интерпретация знаменитой центральной полосы «ПСЖ». Жёлтые акценты, использованные, в частности, в надписях и номерах, гармонично дополняют дизайн.

Фото: ФК «ПСЖ»

Третья форма, следуя за домашним и выездным комплектами, продолжает творческое исследование одного из самых знаковых элементов дизайна «ПСЖ». Благодаря новой цветовой гамме центральная полоса предстает в ином свете: она показывает, как новые поколения переосмысляют наследие клуба, наполняя его свежим смыслом и новым звучанием», — говорится на официальном сайте «ПСЖ».