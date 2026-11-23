Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о повреждении бразильского нападающего Эндрика. У игрока диагностирована травма приводящей мышцы левой ноги.

Напомним, ранее Эндрик пропустил больше месяца из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки, что серьёзно ограничило его возможности в начале сезона. В нынешнем клубном сезоне бразилец в общей сложности отыграл 141 минуту, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

В СМИ появлялись новости, что Эндрик недоволен своим положением в «Реале» и может покинуть стан «Королевского клуба» на правах аренды. На его подписание претендовал «Милан».