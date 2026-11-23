Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Сергей Овчинников высказался о своей работе во главе железнодорожников.

— Почти ровно 24 года назад, 21 ноября 2002 года, «Локомотив» стал чемпионом, обыграв ЦСКА. Что сегодняшним железнодорожникам нужно взять от той команды, какие качества? Может, дух?

— Тот «Локомотив» тоже не сразу формировался. За счёт работы тренерского штаба, ребят, самоотдачи клуб развивался, потихонечку появились победные традиции. Люди, которые приходили со временем, видели базу этих традиций. Мы сегодня не только исправляем турнирную ситуацию, мы должны работать на благо тех ребят, которые придут потом, чтобы дать им базу победных традиций, локомотивского духа. Тогда им легче будет приходить и развиваться. Мы не только за себя, но и за будущие поколения локомотивские стараемся. Можно, конечно, и не справиться с этой ситуацией, но то, что мы приложим все усилия, сомневаться не надо, — приводит слова Овчинникова официальный сайт «Локомотива».