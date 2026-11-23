«ПСЖ» всерьёз рассматривает возможность приложить максимум усилий для подписания форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание The Touchline в соцсети X, изначально, после травмы вингера Хвичи Кварацхелии, клуб отказался от идеи трансфера аргентинца, полагая, что ситуация находится под контролем.

Однако травма ещё одного игрока группы атаки, Дезире Дуэ, полностью изменила планы «ПСЖ». По данным источника, теперь чемпионы Франции серьёзно обдумывают трансфер в январе.

Сообщается, что проблем с согласованием личных условий с Альваресом не ожидается. Итоговый успех сделки будет зависеть от того, удастся ли «ПСЖ» достичь соглашения с мадридским «Атлетико».