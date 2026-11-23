Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Он выделил три основных претендента на трофей — «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. При этом эксперт признался, что петербургский клуб его стал разочаровывать.

«Кто-то из трёх команд будет чемпионом — «Зенит», «Краснодар» или «Спартак». Каждые из них претендуют, но всё равно они в силу своих футболистов не играют. «Зенит» всё больше и больше разочаровывает, «Спартак» идёт к своей игре, но ещё не полностью укомплектован для чемпионства уже сегодня — имею в виду защиту и вратаря», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.