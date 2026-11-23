Хавбек «Спартака» Наиль Умяров высказался о конфликте полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сборной России.

— Удивлён, какой масштаб получила история с Карпиным и Глушенковым в сборной России?

— Это не моё дело, повторюсь. Удивляться или не удивляться… Думаю, журналисты сделали всё, чтобы эта история была такой резонансной, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее, в ноябре Глушенков не получил вызов в сборную России на товарищеские матчи, после чего Данил Круговой высказался о ситуации и отметил, что в национальной команде ранее возникали вопросы к игроку «Зенита». Позднее ситуацию также прокомментировал Константин Тюкавин, подтвердивший, что в сборной состоялся разговор из-за недоработок на поле, и добавивший, что Глушенкову «всё это до лампочки».