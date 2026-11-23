Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Сергей Овчинников высказался о возвращении к тренерской работе на взрослом уровне.

— Какие эмоции почувствовали после возвращения к работе тренером?

— Тренерской работой я не переставал заниматься все эти годы, так или иначе. Работал в ЦСКА до 2021-го, затем четыре года работал в Российском футбольном союзе в отделе образования тренеров. С того года работаю в футбольном клубе «Локомотив», занимаюсь развитием молодёжного футбола. Эмоции от тренерской работы всегда хорошие — это же футбол, любимое дело, которым я всю жизнь занимаюсь. Получаю удовольствие от этого.

— Ваше поведение и эмоции на скамейке запасных сильно отличаются от того времени, когда вы были игроком. С чем это связано?

— Вернусь к тому же: я работаю тренером 20 лет. Как я себя вёл на «лавке», так и веду. Игрок и тренер — это разные вещи. Не надо забывать, что тренер футбольного клуба «Локомотив» представляет огромную отрасль и должен обладать определённой ответственностью за своё поведение. Я представляю не себя лично, а «Локомотив». Это топ-клуб в любом случае. Тренер должен соответствовать со всех сторон, — приводит слова Овчинникова офи